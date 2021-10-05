مجلس الوزراء يحدد سعر جديد لاستلام القمح من الفلاحين

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021-2022 بـ 1500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بما يشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.

ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر الأبيض وعلى استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 3 آلاف هكتار من مشروع 7400 هكتار لري سهول حلب الجنوبية.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات وتأمين حاجة السوق المحلية واستجرار الحمضيات بشكل مباشر من المزارعين وطرحها في صالات السورية للتجارة بأسعار مناسبة وتجهيز أماكن التخزين والتأكد من جهوزية مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بالتصدير.

وطلب المجلس من الوزارات إعداد قاعدة بيانات تتضمن معطيات واضحة ودقيقة للاستفادة منها في عملية توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه وأكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة واتباع أساليب الوقاية الشخصية للحد من انتشار فيروس كورونا وتزويد المشافي بالكميات الكافية من الأوكسجين والتشجيع على تلقي اللقاح.

وشدد المجلس على أهمية التوسع باستخدام الري الحديث وطلب من وزارة الموارد المائية استبدال الشبكات المتضررة بما يحد من الفاقد المائي وزيادة المساحات المروية ومن وزارة الصناعة تذليل العقبات أمام التوسع بصناعة مستلزمات الري الحديث.

وناقش المجلس واقع الجمعيات الخيرية والخدمات التي تقدمها والميزات الممنوحة لها وتقييم أدائها ودورها في عملية التنمية حيث تم التأكيد على ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لعملها وإنجاز نظام مالي خاص بها ومراعاة توزعها الجغرافي في جميع المحافظات.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الكهرباء حول المشاريع التي يتم تنفيذها ونسب إنجازها حيث تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه المشاريع ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة الكهربائية.