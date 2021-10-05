يوم قاتم على كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.. كم بلغت الخسائر؟

بعد العطل المفاجئ الذي أصاب “فيسبوك” “واتس آب” و”إنستغرام”، تعرضت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة لخسائر فادحة، إذ انخفضت القيمة السوقية لهذه الشركات بمليارات الدولارات.

تقرير لوكالة “بلومبرغ” بين أن شركة “فيسبوك” كانت أكبر الخاسرين، حيث أنهى السهم تعاملات، أمس، على تراجع بنسبة 4.89% عند 323.23 دولار، وسجل السهم أكبر انخفاض في ما يقرب من عام.

وكذلك تراجع سهم شركة “ألفابت” (غوغل) بنسبة 2.11%، و”أبل” بنسبة 2.46% و”أمازون” بنسبة 2.85%، فيما خسرت شركة “مايكروسوفت” 2.1%.

بالمقابل، تخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، وأغلقت بورصة “وول ستريت” على انخفاض حاد، أمس، إذ هبط مؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 2.14% إلى 14255.49 نقطة.