احتفالات شعبية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب تشرين في مدينة ضاحية قدسيا

البعث ميديا || ريف دمشق – فراس باشا

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية – قام أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رضوان مصطفى – والرفيق محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران – بافتتاح دوار العلم في مدينة ضاحية قدسيا بعد تأهيله ورفع علم الجمهورية العربية السورية.

وتخلل الاحتفال الوقوف دقيقة صمت على روح القائد المؤسس حافظ الأسد و أرواح شهداء الوطن – وعزفت الفرقة النحاسية نشيد الجمهورية العربية السورية، وسط حضور شعبي واسع عبرت خلاله جماهير شعبنا وحزبنا عن الاعتزاز بانتصارات تشرين ومعانيها والتي كانت نقطة تحول عظيمة في تاريخ سورية بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد الذي رسم معالم الانتصار والعزة لسورية وللعرب في تلك المعارك، والتأكيد على المضي في هذا النهج بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد الأمين العام للحزب لاستعادة الجولان العربي السوري المحتل على أيدي الصهاينة، وتحرير كافة المدن والبلدات والقرى السورية من الإرهاب والإرهابيين، وإخراج كل المحتلين من سورية.

حضر حفل الافتتاح السادة؛ أمين وأعضاء قيادة شعبة قدسيا للحزب والقيادة العسكرية والأمنية في المدينة، وقوى الأمن الداخلي والفاعليات الشعبية..