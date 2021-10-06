بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية.. وضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في حماة

البعث ميديا || حماة- حسان المحمد

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية زار الرفاق أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس طارق كريشاتي وقائد شرطة حماة اللواء جاسم حمد ضريح الجندي المجهول وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة ووضعوا إكليلا من الزهور على الضريح حيث عزفت الفرقة النحاسية لشبيبة الثورة لحني الشهيد ووداعه.

الرفيق أمين الفرع تحدث عن أهمية ذكرى حرب تشرين التحريرية التي سطر فيها الجيش العربي السوري أروع ملاحم البطولة وروى الشهداء بدمائهم الطاهرة أرض الوطن ليبقى حرا عزيزا مؤكداً أن ذكرى حرب تشرين التحريرية خالدة في نفوس السوريين لأنها ملحمة أسطورية أثبتت للعالم قدرة الجيش العربي السوري على الانتصار وكسر قوى الشر الإسر.ائيلي معرباً عن ثقته وثقة الشعب السوري بانتصار سورية على الإر.هاب كما في عام 1973 على يد أبطال جيشنا العقائدي المؤمن دائما بالنصر بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية.

وأشاد محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي بتضحيات بواسل قواتنا المسلحة في الدفاع عن الوطن ، موجها تحية إجلال وإكبار للشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سورية لتطهيرها من رجس الا.ره.ا.ب وعودة الأمن والأمان إليها.