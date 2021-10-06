بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية وفود شعبية و رسمية زارت ضريح القائد المؤسس بالقرداحة

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية أمّت ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد في القرداحة فعاليات شعبية و حزبية و رسمية يتقدمها الرفيقان المهندس هيثم اسماعيل أمين فرع اللاذقية للحزب و محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم، و بعد أن وضعوا أكليلاً من الزهر على الضريح قرأ الجميع الفاتحة على روح القائد المؤسس حافظ الأسد.

و عبّر المشاركون عن عظمة حرب تشرين التحريرية المجيدة التي أعادت للأمة عزتها و كرامتها و ألقها حيث أكد الرفيق اسماعيل أننا كسوريين نستمد دروس الكرامة والعزة من حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد، وشدد على أن هذه الحرب لم تكن محطةً تاريخيةً وحسب بل إنها كسرت حاجز المستحيل بحنكة القائد و بقوّة و بسالة الجيش الأسطوري البطل و أننا نستحضرُ اليوم الذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية لنستمدَّ منها دروس الكرامة والعزة . بدوره الرفيق المحافظ أكد على المعاني الوطنية والنضالية السامية لحرب تشرين التحريرية المباركة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد و شكّلت محطة تاريخية في تاريخ العرب المعاصر.

شارك في الزيارة اللواء نبيل الغجري قائد شرطة المحافظة و الرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب و رئيس مجلس المحافظة المهنس تيسير حبيب و القيادات الحزبية و النقابية و الشعبية وفعاليات اجتماعية و روحية و إدارية.