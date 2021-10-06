في الذكرى/48/ لحرب تشرين التحريرية أكاليل الزهور تزين ضريح الجندي المجهول في حلب وزيارات لجرحى أبطال الجيش

حلب – معن الغادري

تخليداً لحرب تشرين التحريرية ، في ذكراها الثامنة والأربعين ، زار المسؤولون في الحزب والدولة بحلب مقبرة الشهداء في منطقة حلب الجديدة ، ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول وقرؤوا الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار ، وذلك بمشاركة أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وممثل محافظ حلب حسين دياب : عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة سمير جعفر – وقائد المنطقة الشمالية ، وقائد شرطة المحافظة .

وأكد المشاركون بأن انتصار حرب تشرين التحريرية جسد إرادة وعزيمة السوريين وقوة الجيش والقوات المسلحة وعظمة ولائهم للوطن واستعدادهم الدائم للتضحية في سبيل عزته وكرامة أبنائه وسيادته ، وأن ذكرى حرب تشرين التحريرية ستبقى في الذاكرة والوجدان ، وأن المعركة مستمرة بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد حتى تحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب واسترجاع كل شبر مغتصب من أرضنا الطاهرة.

كما زار المسؤولون في الحزب والدولة جرحى أبطال الجيش العربي السوري في المشفى العسكري وتمنوا لهم الشفاء العاجل والعودة إلى ميادين القتال ضد الإرهاب وأعداء الوطن .