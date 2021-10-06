في ذكرى حرب تشرين التحريرية… نصب تذكاري للشهداء في “المخرم_الفوقاني”

البعث ميديا || حمص – عادل أحمد – صديق محمد

بمناسبة الذكرى الـ 48 لحرب تشرين التحريرية تم افتتاح النصب التذكاري للشهداء في المدخل الغربي لمدينة المخرم الفوقاني بريف حمص تكريماً لشهداء الجيش العربي السوري من أبناء المدينة حيث حمل النصب لوحة تتضمن أسماءهم ونفذ بمبادرة من الأهالي.

وأعرب عدد من أهالي الشهداء عن فخرهم بأبنائهم وسعادتهم بتخليد ذكرى أبنائهم ليكونوا بوصلة للأجيال القادمة في التضحية والفداء.

وأكد عدد من الجرحى أن تضحيات بواسل الجيش شكلت سوراً منيعاً ضد كل من سولت له نفسه النيل من طهر تراب سورية.