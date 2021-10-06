في ذكرى حرب تشرين… زيارة تشكيلات عسكرية في السويداء

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك

احتفالاً بالذكرى الثامنة والأربعين لحرب تشرين التحريرية زار محافظ السويداء همام صادق دبيات أحد تشكيلات الجيش العربي السوري يرافقه نائب المحافظ وائل جربوع وعضو المكتب التنفيذي باسل الشومري والقيادات السياسية والتنفيذية والاجتماعية في منطقة صلخد وضباط قوى الأمن الداخلي فيها.

وأشار أحد ضباط التشكيل إلى البقاء على كامل الجهوزية للوقوف في وجه أي معتدٍ على الوطن متمثلين قيم ودروس حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد وكرس انتصاراتها الرئيس الدكتور بشار الأسد في النصر على الإرهاب.

ووسط هتافات المقاتلين للوطن وقائد الوطن عدد محافظ السويداء القيم العسكرية الكبرى للحرب التي أسقطت أسطورة الجيش الصهيوني وأكّدت على أهمية التضامن العربي، كما أشار إلى أن مقاتلي اليوم هم أبناء المنتصرين في حرب تشرين وأحفاد القادة العظام الذين حرروا الوطن من الاستعمار رابطاً الاحتفال اليوم بمرور مائة عام على انطلاق الثورة السورية الكبرى.