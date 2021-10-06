ندوة ثقافية فكرية عن معاني ودلالات حرب تشرين التحريرية في الحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

بمناسبة ذكرى حرب تشرين التحريرية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد اقيمت ندوة فكرية بعنوان “معاني ودلالات حرب تشرين المجيدة” في المركز الثقافي العربي بالحسكة، شارك فيها الرفيقان احمد خليف امين شعبة الحزب بالجبسة سابقا والباحث الاعلامي دحام السلطان مدير مكتب جريدة الوطن بالحسكة، أدار الندوة الرفيق جلال العابد عضو قيادة شعبة الجبسة للحزب.

واكد المحاوران على أهمية ومحورية حرب تشرين التحريرية ليس للسوريين فقط بل للعرب عموما لا سيما وانها اثبتت قدرة المقاتل العربي على تحطيم عنجهية وغرطسة الكيان الصهيوني الذي يزعم بأنه لا يقهر.

فحرب تشرين المجيدة تتجلى فيها اروع صور البطولة والفداء والمقاومة فهي اعادت الثقة والأمل وحطمت اوهام الكيان الصهيوني الغاشم، واشار المتحدثان إلى أن تلك الحرب رسمت خارطة جديدة للأمة العربية من خلال الانتصارات بفضل حكمة وشجاعة واقتدار القائد المؤسس حافظ الأسد طيب الله ثراه.

واكد المحاوران أن ما تتعرض له سورية اليوم من حرب كونية ارهابية ترعاها دول وكيانات داعمة الإرهاب العالمي على رأسها امريكا والكيان الصهيوني هدفها النيل من سورية ومن مواقفها المقاومة المشرفة.

واشاد الحضور بالانتصارات الكبيرة التي تتحقق اليوم على امتداد جغرافيا الوطن بقيادة القائد العظيم بشار الأسد الأمين العام للحزب.

حضر فعاليات الندوة الفكرية الرفيق تركي حسن امين فرع الحزب بالحسكة وعدد من الفعاليات الحزبية والسياسية والاجتماعية والثقافية في المحافظة.