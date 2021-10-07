آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و837 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 236926424 وإجمالي الوفيات إلى 4837185 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 214025400.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 726366 حالة وفاة من أصل 44850059 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 449883 وفاة من أصل 33893002 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 598871 حالة وفاة من 21499074 إصابة.