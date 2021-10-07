تربية حمص تقيم الكرنفال التربوي الشبيبي للبطولة المدرسية المنهجية بسباق الضاحية

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

بمناسبة أعياد تشرين المجيدة وعيد الشبيبة الثالث والخمسون وتنفيذاً لمقترحات المؤتمر الأول للرياضة المدرسية ، أقامت مديرية التربية في حمص دائرة التربية الرياضية بالتعاون مع فرع حمص لمنظمة اتحاد شبيبة الثورة الكرنفال التربوي الشبيبي للبطولة المدرسية المنهجية بسباق الضاحية بمشاركة ما يقارب /120/ تلميذاً وطالباً لتلاميذ التعليم الأساسي حلقة ثانية بنين وطلاب التعليم الثانوي بنين .

وتم تكريم الفائرين بالمراكز الثلاث الأولى بسباق الضاحية بحضور عضو قيادة فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع الرفيقة هالة الأتاسي و مدير التربية في حمص وليد مرعي وأمين شعبة التربية الرفيق شعبان الحسن وأمين فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة في حمص الرفيق عباس صبح وامين فرع الطلائع خالد جنيات .

حيث كان ترتيب المدارس الفائزة على مستوى مدارس حمص حلقة ثانية ذكور : 1 – سعيد العاص -2 – هاشم الأتاسي 3 – حافظ محمد وترتيب المدارس الفائزة على مستوى مدارس حمص للتعليم الثانوي ذكور: 1 – الشماس المحدثة – 2 – الشهيد عبد الحميد الزهراوي 3 – خالد بن الوليد كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى بسباق الضاحية لمرحلة التعليم الأساسي حلقة أولى وحلقة ثانية إناث ومرحلة التعليم الثانوي الإناث التي أجريت يومي الأحد والاثنين . ترتيب المدارس الفائزة حلقة أولى ذكور : 1 – مدرسة نيل تقلا – 2 – مدرسة عكرمة المخزومي – 3 – شاكر الفحام .

ترتيب المدارس الفائزة حلقة أولى إناث: 1 – نجم مرهج -2 -نبيل تقلا -3 – مدرسة الأمل الخاصة ترتيب المدارس الفائزة حلقة ثانية إناث : 1 – عبد الله بن مسعود -2- مجد عنقة – 3- مدحت إبراهيم ترتيب المدارس الفائزة لمرحلة التعليم الثانوي إناث: 1 – عبد الوهاب الأسعد 2 – نظير نشيواتي – 3 – عبد المعين ملوحي و أكد وليد المرعي مدير التربية على أهمية الرياضة المدرسية في تنشئة التلاميذ والطلاب رياضياً وعلمياً لأن العقل السليم في الجسم السليم ، وأن عملية بناء الشخصية يجب أن تكون متكاملة ، مضيفاً إن الشباب هم مستقبل الأمة وهم اللبنة الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة في بلدنا الحبيب سورية .