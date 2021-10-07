مركبة فضائية لتدمير كويكب يهدد الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية” ناسا” عن عزمها إطلاق مركبة فضائية أواخر الشهر المقبل مهمتها تحطيم كويكبين قبل وصولهما إلى الأرض.

ناسا قالت في بيان نقلته شبكة” سكاي نيوز” الإخبارية: إن المركبة “دارت ” سيتم إرسالها على متن الصاروخ” سبيس اكس فالكون 9″ نحو نظام الكويكب الثنائي” ديديموس” والقمر الخاص به لتحرفه عن مساره الحالي.

وأضاف البيان أن” دارت”هي أول عرض لتقنية الاصطدام الحركي والتي تتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة أو أكثر عالية السرعة إلى مسار كويكب في الفضاء لتغيير وجهته.

ووفق ناسا فإن هناك تقريبا 25 ألفا من الأجسام المعروفة القريبة من كوكب الأرض لكن هناك المزيد منها في انتظار اكتشافها.

والجدير ذكره أن” دارت” تعد جزء من استراتيجية ناسا لحماية الأرض من خطر الكويكبات وقد صممت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.