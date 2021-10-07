ميزة التنقل البسيط من “غوغل”…تعرّف عليها

أعلنت شركة غوغل لخدمات البحث الإلكتروني عن تحديثها لتطبيق خرائط “غوغل” بإدخال ميزة التنقل البسيط لمساعدة مستخدمي الدراجات الهوائية ووسائل النقل الصديقة للبيئة.

وبحسب موقع “انغدجيت” التقني المتخصص سيقوم نظام الملاحة البسيط بتتبع أوضاع سفر مستخدمي الدراجات الهوائية ومساعدتهم على معرفة إجمالي الوقت الذي يقضونه في السفر ومعرفة المسافة المقدرة للوصول دون الحاجة إلى استخدام شاشة الهاتف المحمول، كما سيعرض التحديث الجديد خدماته على الأشخاص الذين يعتمدون على السيارات الصديقة للبيئة التي تسهم في تخفيف انبعاثات الكربون داخل الغلاف الجوي من خلال عرض الطرقات الأكثر كفاءة والأسرع في توفير والوقت واستهلاك الوقود.