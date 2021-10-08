ارتفاع مؤشرات خطورة انتشار الحرائق في غابات شمال غرب سورية

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق في مواقع الغابات شمال غرب سورية تشير إلى ارتفاع عام حتى الأحد القادم.

ونشرت المنصة على موقعها تحديثا لخريطة خطورة الحريق في المناطق المذكورة أعلاه في الفترة الممتدة من اليوم وحتى الأحد القادم حيث يظهر أن الخطورة الأشد تكمن اليوم ومن ثم تنخفض بشكل طفيف وتدريجي وفق توضيح رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة التي بينت أن إعداد الخرائط يتم بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت الدكتورة قرموقة في تصريح لمندوبة سانا من أي إشعال للنيران أو الدخان لأن غاباتنا المتوسطية لا تزال في ذروة موسم الحرائق داعية المواطنين للإبلاغ عن أي حريق فور اندلاعه على الأرقام المجانية 188 و113 للحد من انتشاره بالسرعة الممكنة.

ونوهت الدكتورة قرموقة بجهود العاملين في مديريات الحراج بجميع المحافظات وفرق حماية الغابات لاستعدادهم الدائم وجاهزيتهم في مجابهة الحرائق رغم الصعوبات ووعورة مواقع الغابات.