الذهب يستقر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب اليوم قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة حيث يتوقع بعض المحللين بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز الاقتصادي وتدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 30ر1757 دولارا للأوقية بينما لم تشهد عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر لتسجل 20ر1758 دولارا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في التعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 48ر22 دولارا للأوقية وصعد البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 89ر984 دولارا في حين زاد البلاديوم 4ر0 بالمئة إلى 42ر1967 دولارا متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع.