أهلنا في الجولان المحتل يجددون رفضهم مخططات الاحتلال الاستيطانية

جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل تشبثهم بأرضهم ورفضهم مخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية عليها مؤكدين أنهم لن يتنازلوا عن أي شبر منها ولن يسمحوا للاحتلال بالمساس بها.

وشدد أهلنا في الجولان على رفضهم عقد حكومة الاحتلال اجتماعاً استفزازياً على أرضهم الاثنين القادم لتوسيع عمليات الاستيطان مبينين أنه باطل شكلاً ومضموناً كباقي إجراءات الاحتلال التعسفية التي يحاول فرضها عليهم وأكد أهلنا تمسكهم بهويتهم العربية السورية وانتمائهم لوطنهم سورية وإصرارهم على مواجهة جميع ممارسات الاحتلال الاستيطانية ومواصلتهم الصمود على أرضهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تهجيرهم منها بالقوة.

وتؤكد سورية باستمرار على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها وتعمل على إعادة كل ذرة من ترابه إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.