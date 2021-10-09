الاحتلال التركي يكثف دعمه للتنظيمات الإرهابية في إدلب وريفها

كثف النظام التركي خلال الأسابيع الأخيرة دعمه العسكري واللوجستي للتنظيمات الإرهابية التي تتبع له في مدينة إدلب وريفها وأدخل خلال الساعات الأخيرة رتلاً من عشرات الشاحنات والصهاريج وناقلات الجند وكميات من الأسلحة النوعية إلى تلك التنظيمات في المناطق المتاخمة للمناطق المحررة بالريف الجنوبي والجنوب الغربي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن الاحتلال التركي أدخل رتلاً مؤلفاً من 35 آلية محملة بمعدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية وكتل اسمنتية وصهاريج وقود وشاحنات برفقة 13 ناقلة جند مدرعة عبر قرية كفرلوسين المتاخمة للحدود التركية بريف إدلب الشمالي إلى مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي أدخلت منذ بداية الشهر الجاري عشرات الدبابات وحاملات الجند لدعم التنظيمات الإرهابية في مناطق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وبعض مناطق ريف حلب الغربي.

وأدخلت قوات الاحتلال التركي على مدى السنوات الماضية عشرات من الأرتال العسكرية واللوجستية لدعم التنظيمات الإرهابية التي أسسها النظام التركي في إدلب وريفها.