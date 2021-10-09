الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لتعزيزها من خلال وضع برامج عمل تنفيذية لتطوير وتوسيع مجالات التعاون في كل المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين وخاصة في المجال الاقتصادي والتجاري. كما تم بحث التطورات الميدانية على الأرض في #سورية، حيث شدد الرئيس الأسد على الاستمرار في تحرير كافة الأراضي من الإرهاب وإنهاء أي وجود أجنبي غير شرعي عليها.

وتناول اللقاء تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق في المجال السياسي، خصوصاً أن الرؤى والسياسات المتقاربة للبلدين إزاء التحديات التي تواجهها المنطقة أثبتت فعاليتها وصوابيتها .

كما جرى النقاش حول الوضع في #أفغانستان وتأثيراته على دول المنطقة، واعتبر الرئيس الأسد أن انسحاب الولايات المتحدة يجب أن يشكل فرصة لدول الجوار لبلورة رؤية مشتركة من أجل إرساء السلم الأهلي هناك وعدم تحول هذا البلد إلى بؤرة إرهابية، ومنع أي تدخلات خارجية…