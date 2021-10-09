القبائل العربية في الحسكة تندد باعتداءات “قسد” على المدنيين

نددت القبائل والعشائر العربية في محافظة الحسكة بالاعتداءات السافرة لميليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي التي تعدت بانتهاكاتها كل المعايير الأخلاقية والإنسانية من خلال الاستقواء بالمحتل الأمريكي ضد أبناء المنطقة والتعدي على الممتلكات العامة واستخدام القوة العسكرية بحق الأهالي.

وأدانت قبيلة (طي) العربية في بيان تلقت سانا نسخة منه الاعتداء السافر اللاأخلاقي وغير المقبول باستخدام القوة العسكرية ضد الأهالي العزل من ابناء القرى التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الذين وقفوا لمنع التعدي على الممتلكات العامة.

وجاء في البيان إن قبيلة طي تعلن “دعمها الكامل لابناء العشائر في منطقة تل براك في التصدي لمن يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب ولا يمكن لأحد العبث بها كما يعد الحفاظ عليها واجباً وطنياً وأخلاقياً”.

وحذر البيان ميليشيا (قسد) من مغبة استفزاز القبائل والعشائر العربية في المنطقة بمثل هذه التعديات والتي تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها على المنطقة برمتها.

كما أدانت قبيلة (السادة المعامرة الأشراف).. الجريمة المروعة التي ارتكبتها عصابات ميليشيا (قسد) المدعومة أمريكياً بحق أبنائنا من عشيرة (البوخطاب) من قبيلة الجبور في قرى تل براك الذين تصدوا لممارسات الميليشيا المسلحة ومرتزقتها التي امتهنت سياسة السطو المسلح والبطش لترهيب أبناء الجزيرة.

وأشاد البيان بصمود أبناء عشيرة البوخطاب “الذين دافعوا عن الممتلكات العامة بصدورهم العارية وطردوا ميليشيا (قسد) من الحواجز في ريف تل براك مطالباً أبناء العشيرة بالاستمرار بعملهم البطولي لمحاسبة العملاء والمرتزقة الذين خانوا الوطن والتاريخ.

وشدد البيان على أن خيار المقاومة الشعبية هو الطريق الوحيد لحفظ كرامة الوطن وأبنائه الشرفاء.. ومن هذا المنطلق سنكون إلى جانب كل أبناء العشائر في التصدي للمرتزقة وداعميهم.