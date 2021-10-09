حماة.. تكريم 215 أُسرة من ذوي الشهداء ومنحهم وسام الإخلاص السوري

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

بمناسبة الذكرى 48لحرب تشرين التحريرية ، أقامت مديرية شؤون الشهداء و الجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع بالتعاون مع محافظة حماة حفل تكريم ل 215 أسرة من ذوي الشهداء وجرحى الحرب و منحهم وسام الإخلاص السوري وذلك في دار الأسد للثقافة بحماة، بحضور الرفاق أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس أشرف باشوري و محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي و رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية بحماة واللواء مدير مديرية ذوي الشهداء والجرحى في الجيش العربي السوري واللواء قائد شرطة حماة.

وأكد الرفيق باشوري في كلمة أمام أسر الشهداء بأن السوريين يقفون عاجزين أمام قامات ذوي الشهداء وتضحيات أبنائهم و أن هذا التكريم لا يعادل نقطة دماء بُذلت فداءً وإخلاصاً للوطن ومثلّوا شعار الجيش العربي السوري ” وطن ، شرف ، إخلاص” ، وأن الشهداء قدّموا أرواحهم الطاهرة ليحيا الجميع اليوم بأمن وآمان، مبيناً أن السوريين استمدوا الشجاعة والإقدام والصبر والقوة منهم و صلة الوصل بين الأحياء و الشهداء الكرام تكمن في متابعة القضية التي رسمها شهداؤنا لنكون أوفياء لهم ولما قدموه للوطن الحبيب سورية.

وفي كلمة للرفيق اللواء بسام البري أشار إلى معاني الشهادة وسموّها وأن فجر الوطن يشرق من دماء الشهداء وانتصاره يكتب بأيدي أبطاله ، موجهاً التحية لأهالي الشهداء الصابرين الذين خرّجوا أبطالاً مبيناً أن الجميع اليوم وفي كل يوم يقفون خشوعاً وإجلالاً للشهداء ،مؤكداً أن وسام الإخلاص هو وسام فخر واعتزاز بالشهادة التي لا يدانيها فعلٌ ولا يوازيها عطاءٌ مستلهماً قول القائد المؤسس ” إن الشعب الذي يملك أبناؤه إرادة الشهادة فهو الشعب الذي يملك حتمية النصر” وأن الجيش العربي سوري سيسلك درب الشهداء حتى تحرير آخر شبرٍ من أرض الوطن.