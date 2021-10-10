أبل تزيل ساعة “Watch 6” من قائمتها الرسمية

أزالت شركة أبل ساعة Apple Watch Series 6 من قائمتها الرسمية بعد إطلاق الساعة الجديدة Apple Watch Series 7، وبعد مرور حوالي شهر على الإعلان الرسمي عنها في فعالية أيلول الماضي، التي شهدت أيضا الإعلان عن سلسلة هواتف آيفون 13.

وكشف موقع The Verge أنه في حال رغب المستخدم شراء ساعة جديدة من أبل، فلن تكون أمامه سوى ثلاثة خيارات هي Series 7 الجديدة التي يبدأ سعرها من 399 دولارا، وساعة SE التي يبدأ سعرها من 279 دولارا، وساعة Series 3 التي يبدأ سعرها من 199 دولارا، وباستطاعة المستخدم شراء ساعة Series 6 في حال رغب بذلك ليس من أبل مباشرة، بل عليه أن يبحث عن متاجر توفر هذه الساعة، ومنها أمازون.