ابتكار جديد لتنقية المياه الملوثة خلال ساعة

ابتكر باحثون أمريكيون قرصا لمعالجة وتنقية المياه الملوثة في وقت سريع مقارنة بأدوات وطرق المعالجة التقليدية الأخرى.

وذكر الباحثون في دراستهم المنشورة مؤخرا بالمجلة العلمية أدفانسد ماتريالز أن هذا الابتكار (قرص هيدروجيل) قادر على تنقية المياه الملوثة بسرعة قياسية إذ يكفي القرص الواحد لتطهير ليتر كامل من مياه النهر ما يجعله آمنا للشرب في غضون ساعة أو أقل.

وأوضح الباحثون أن للقرص القدرة على تحييد البكتيريا بمعدل كفاءة يزيد على 999ر99 بالمئة من خلال اختلاط بيروكسيد الهيدروجين مع جزيئات الكربون المنشط لمهاجمة البكتيريا وقتلها عن طريق استهداف مكونات الخلية الأساسية.

وبين جيوهوا يو الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الميكانيكية بمعهد تكساس أن هذا الابتكار يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في التخفيف من ندرة المياه الصالحة للشرب في العالم لأنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي استهلاك للطاقة علاوة على أنه لا يخلف منتجات ثانوية ضارة ومن الممكن إنتاجه بكميات ضخمة.

وتشير إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أنه بحلول عام 2025 سيعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من نقص المياه وذلك في الوقت الذي يعاني فيه حاليا ثلث سكان العالم من عدم توافر المياه النظيفة.