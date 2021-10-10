الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين لانتهاكهما القوانين وإخلالهم بالمهام الوظيفية

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين على خلفية انتهاك القوانين وإخلالهم لمهامهم الوظيفية خلال تأدية عملهما.

عقوبة العزل التي صدرت بحق القاضيين جاءت وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 299 للعام 2021 بتنفيذ العقوبة بحق القاضي السيد عبد القادر محمد خير سفلو مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، والمرسوم رقم 300 للعام 2021 الذي ينص على تنفيذ العقوبة بحق القاضي السيد علاء الدين بن عيسى النايف رئيس النيابة العامة في رأس العين بعدلية الحسكة من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وتُصفى حقوق كل منهما بذلك وفقاً للقوانين النافذة.

وتعني عقوبة العزل في القانون إنهاء خدمة القاضي نظراً لممارسته أخطاءً أو مخالفات قانونية تؤثر في العمل، وهي جزء من استراتيجية مكافحة الفساد في كافة قطاعات الدولة من خلال تنفيذ العقوبات اللازمة وإحالة المخالفين للقضاء أو كف يدهم عن العمل.

وكان الرئيس الأسد أصدر في بداية العام الحالي مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين بسبب ممارستهما أخطاءً قانونية، ليتم تصفية حقوقهما أيضاً وفقاً للقوانين النافذة. وذلك في إطار ملاحقة المخالفين وتنفيذ العقوبات اللازمة بحقهم، ضماناً وسعياً لتحقيق العدل.

المصدر: وزرة العدل