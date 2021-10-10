السويداء تطلق برنامجها الخيري

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك:

اعتمدت محافظة السويداء البرنامج الخيري للمحافظة للشهر القادم ضمن البرنامج الخيري الوطني.

محافظ السويداء المهندس همام دبيات أكّد على أهمية تطبيق البرنامج بشكل دقيق وبالتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والمنظمات المهنية والشعبية والجمعيات الخيرية والمعنيين للوصول إلى المستهدفين المحتاجين من أبناء المحافظة وبين المحافظ خلال اجتماع عقد في المحافظة اليوم أهمية أن تتولى المجالس المحلية والقيادات السياسية والاجتماعية والأهلية مسؤولية التنفيذ.

وتقرر في الاجتماع انطلاق حملة تطوعية صحية على ثلاث فترات خلال الشهر القادم بمعدل أربعة أيام لكل فترة تستهدف كل فترة تجمعاً من أنحاء المحافظة في مراكز المدن والقرى البعيدة.

وتشمل الحملة تقديم الخدمات الصحية المجانية في مختلف التخصصات الطبية وتوزيع الأدوية عبر أطباء وصيادلة متطوعين بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص ومدير الشؤون الاجتماعية.

كما تم اعتماد البرنامج التدريبي للمعلمين الوكلاء والعاملين في بادية المحافظة والقرى الهامشية بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص ومديرية التربية ونقابة المعلمين عبر مدرسين متطوعين متخصصين بكافة المواد وبالتشارك مع المعنيين.

وطرح في الاجتماع وضع رؤية لحملة توزيع ملابس شتوية بأسعار مخفضة تنفذها غرف التجارة والصناعة وفرع اتحاد الحرفيين ومديرية المناطق الصناعية، إضافة إلى حملة لتوزيع الألبسة الشتوية المجانية والمدافئ ومستلزمات الشتاء تنفذها الامانة السورية للتنمية وعدد من الجمعيات الخيرية ومديرية الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المراكز الاجتماعية والدينية تستهدف المحتاجين في القرى الهامشية والأكثر برودة، كما تقرر وضع رؤية لفعاليات تشمل توزيع الهدايا بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

وتقرر أيضاً وضع خطة لحملات النظافة والتشجير في المناطق الأكثر احتياجاً على ساحة المحافظة بالتشارك مع مديريات الزراعة والبيئة والمؤسسات الاهلية ذات العلاقة وفرق المتطوعين.