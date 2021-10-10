العراقيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس النواب

توافد العراقيون صباح اليوم للمشاركة في عمليات الاقتراع لانتخاب مجلس النواب العراقي في دورته النيابية الخامسة.

ولجأت قيادة العمليات المشتركة إلى إجراءات الأمن المشددة من أجل تأمين انسيابية سلسة لعمليات الاقتراع التي سيختار الناخبون فيها 325 عضواً في مجلس النواب المقبل من بين 3249 مرشحاً بينهم 950 امرأة يمثلون 51 تحالفاً و167 حزباً وحركة وتياراً إضافة إلى الشخصيات المستقلة.

وأكد الرئيس العراقي برهم صالح بعد إدلائه بصوته أن الانتخابات مطلب شعبي وفرصة لاستعادة المبادرة للإصلاح والتنمية في البلاد متمنياً أن يمارس كل مواطن عراقي حقه الدستوري.

وأشار مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي إلى إقبال العراقيين بشكل كبير على التصويت في مراكز الاقتراع.

وخصصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية فندق الرشيد في المنطقة الخضراء لإدلاء المسؤولين الحكوميين والقضائيين بأصواتهم و8954 مركزاً انتخابياً في بغداد و55041 محطة انتخابية في سائر المحافظات لاقتراع الناخبين المسجلين العراقيين البالغ عددهم 24 مليوناً و907 آلاف ناخب منهم 14 مليوناً و300 ألف فقط تسلموا بطاقات الناخبين البايومترية.