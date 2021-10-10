رئيس اتحاد حرفيي اللاذقية: تزويد الحرفيين بالغاز الصناعي لا يزال بلا استجابة

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

لم يتردد رئيس اتحاد حرفيي محافظة اللاذقية جهاد برّو في إبداء عدم تفاؤله بمعالجة صعوبات العمل الحرفي رغم طرحها المتكرر في الإعلام، و هذا ما ذكره عندما عاودتُ مراجعتَه قبل العطلة لسؤاله عن أي مستجدّ طرأ على معالجة المشكلات التي تعترضهم و منها عدم تزويد الحرفيين بالغاز الصناعي و توقّف عدد كبير من الحرفيين عن العمل و لجوء البعض منهم لشراء المادة من السوق السوداء بسعر مضاعف عدة مرات حيث يصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى ١٥٠ ألف ليرة و هذا سيحمّل الحرفي أعباء و تكاليف كبيرة وسينعكس على سعر المنتج قياسا على التكلفة و هذا بدوره سينعكس على سعر البيع إلى المستهلك و أوضح أن الكتابات كثيرة و المراسلات كثيرة ولكن الجهة المعنية بالحل والمعالجة ” شركة محروقات ” لم تتخذ أي إجراء و لايزال جوابها ثابتاً و مكرراً أن نقص المادة و عدم توفرها يحول دون تزويد الحرفيين غير المرخصّين بمادة الغاز علما أن ” الشركة ” كانت تزودهم بالغاز فيما مضى بموجب الشهادة الحرفية و لسنوات عديدة كان الحرفيون يحصلون خلالها على الغاز الصناعي بموجب الشهادة الحرفية لغير الحاصلين على البطاقة الالكترونية بالنسبة للمحال الحرفية في مناطق السكن العشوائي و المخالفات الجماعية.

ويأمل برو أن تعيد الشركة النظر في قرارها و أن تتفاعل مع المراسلات الخطية و المنشورات الإعلامية لأن الموضوع قد أشبع شرحاً و توصيفاً و ما يلحقه من أضرار على الحرفيين وحرمانهم من مصادر دخلهم، و لفت برو إلى أنه بناء على طلب الإدارة العامة لشركة محروقات فقد تمّ تنظيم قوائم بأسماء الحرفيين المستحقين ووثائقهم و شهاداتهم وكل الثبوتيات بمتابعة لجنة مشكلة من المحافظة يرأسها عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية و المديرين المعنيين و رئيس اتحاد حرفيي المحافظة و تمّ إرسال القوائم و تمّ الاتصال مرارا و تكرارا من رئاسة الاتحاد العام الحرفيين مع إدارة الشركة العامة لمحروقات و لم تتم الاستجابة و الموافقة على طلب تزويد الحرفيين بالغاز الصناعي.