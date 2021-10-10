سنغافورة.. تسجيل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

سجلت وزارة الصحة في سنغافورة أعلى زيادة يومية في الإصابات منذ بداية الجائحة في نهاية 2019.

وأعلنت الهيئة العامة للصحة في البلاد تسجيل 3703 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم أمس السبت.

ودفعت زيادة في الإصابات في الآونة الأخيرة نتجت عن تخفيف بعض القيود سنغافورة لتعليق المزيد من إجراءات فتح الاقتصاد.

كما شددت القيود أيضا من بداية الأسبوع الماضي والتي جعلت سقف التجمعات الاجتماعية شخصين وجعلت العمل من المنزل الاختيار الأول.

جدير بالذكر أنه تم تطعيم أكثر من 80 في المئة من سكان سنغافورة ضد الفيروس.