لوحات لفنانين دبلوماسيين سوريين في معرض بوارسو

حضر الفن التشكيلي السوري المعاصر ضمن المعرض الجماعي في متحف واجينكي الملكي في العاصمة البولندية وارسو لمجموعة من الفنانين التشكيليين الدبلوماسيين.

وتمثلت المشاركة السورية من خلال الفنانة عبير الأسد التي قدمت 5 لوحات أغلبها عن الطبيعة بأسلوب انطباعي.

وأوضحت عبير الملحق الثقافي في سفارة سورية بوارسو أن المعرض شهد حضورا مهما خلال الافتتاح من جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في بولندا مشيرة إلى أن زوار المعرض من الدبلوماسيين رحبوا بمشاركة سورية فيه وعبروا عن إعجابهم بمستوى الأعمال الفنية التي قدمتها وعكست صورة الفن التشكيلي السوري والثقافة في بلدنا.

المعرض الذي يشارك فيه 15 فنانا وفنانة من 15 دولة حول العالم انطلق في 9 من تشرين الأول ليستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري وتنظمه مجموعة من زوجات رؤساء البعثات الدبلوماسية في بولندا.