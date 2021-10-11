أكثر من أربعة ملايين و866 ألف وفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و866 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 238611843 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 4866583 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 215776496 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 733567 حالة وفاة من أصل 45200619 إصابة تليها الهند مع تسجيل 450814 وفاة من أصل 33971293 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 601011 حالة وفاة من 21575820 إصابة.