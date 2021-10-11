الخارجية الروسية: الهجمات المستمرة على ميثاق الأمم المتحدة هدامة وخطيرة

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي خلال كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لدول حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية بلغراد بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسها أن الهجمات المستمرة على ميثاق الأمم المتحدة ومحاولات استبدال هيكلها المركزي بما يسمى النظام القائم على القواعد ذا المعايير المزدوجة هدامة وخطيرة.

ولفت لافروف إلى أن التضامن بين دول حركة عدم الانحياز قادر على مقاومة مثل هذه المحاولات وعلى مواجهة العقوبات أحادية الجانب ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.

وأعرب لافروف عن أمله أن يوصل اجتماع الدول الحركة رسالة واضحة إلى معظم دول العالم حول عدم وجود بدائل لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المساواة في إقامة العلاقات بين الدول، مشيرا إلى أهمية حصول روسيا على صفة مراقب في الحركة لأنه يفتح إمكانيات جديدة للتفاعل في حل القضايا الإقليمية والعالمية.