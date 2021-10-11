الرئيس الروسي: حركة عدم الانحياز تدعم مبادئ المساواة واحترام سيادة الدول

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتينن إن حصول بلاده على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز يوفر إمكانية جديدة للتعاون في ضمان الأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

ونقل موقع الرئاسة الروسية عن بوتين قوله في رسالة له إلى المشاركين في الاجتماع رفيع المستوى لدول حركة عدم الانحياز في بلغراد بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيسها: إن هذه المنظمة الدولية “تلعب دوراً مهما للغاية في الشؤون الدولية” مذكراً بأن حركة عدم الانحياز تدافع بشكل مضطرد عن مبادئ المساواة المطلقة لجميع الدول واحترام سيادتها ومصالحها المشروعة وتؤيد الحوار البناء متعدد الأطراف بما يتفق بدقة مع روح ونص ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد بوتين أن الإمكانات الإيجابية لحركة عدم الانحياز مطلوبة بشكل خاص الآن عندما “بات الوضع في العالم أكثر اضطراباً ويتعين على البشرية مواجهة العدد المتزايد من التهديدات والتحديات” لافتاً إلى أهمية أن تشارك هذه المنظمة بنشاط في حل الأزمات وتقديم مساهمة كبيرة في الجهود الجماعية لبناء نظام عالمي أكثر ديمقراطية واستقراراً وتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل بين أعضاء المجتمع الدولي، معتبرا أن حصول بلاده مؤخراً على صفة مراقب لدى حركة عدم الانحياز يفتح فرصاً جديدة للتعاون في معالجة القضايا الملحة لجدول الأعمال الإقليمي والعالمي في ضمان الأمن والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.