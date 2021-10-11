العراق.. توقف موقع المفوضية العليا للانتخابات عن إعلان النتائج

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات التشريعية في العراق اليوم توقف موقع المفوضية والنافذة الخاصة بإعلان نتائج هذه الانتخابات.

وجاء الإعلان بعد وقت قصير من مؤتمر صحفي عقده رئيس المفوضية أعلن فيه عن نتائج جزئية للتصويت العام.

وعزا مصدر في اللجنة الأمنية المشرفة على الانتخابات في اتصال هاتفي مع مراسلة سانا في بغداد سبب التوقف إلى زخم الإقبال الشديد على الموقع والنافذة.

بدوره أشار رئيس المفوضية عدنان خلف في مؤتمر صحفي كشف فيه عن نسب المشاركة في عشر محافظات من أصل 18 محافظة إلى مشاكل في نقل صناديق المحافظات الثماني ومن بينها العاصمة بغداد إلى المركز الوطني للعد والفرز في بغداد.