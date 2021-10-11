بلغراد ستلتزم بالحياد العسكري ولن تدعم العقوبات ضد روسيا

أكدت صربيا على أنها في ظل قيادتها الحالية ستلتزم بالحياد العسكري ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو” ولن تدعم العقوبات ضد روسيا.

وقال وزير داخلية صربيا ألكسندر فولين في مقابلة مع وكالة نوفوستي طالما بقي ألكسندر فوتشيتش في منصب رئيس صربيا وطالما بقيت أعمل في الهيئات الأمنية الصربية لن تصبح صربيا عضوا في الناتو وسنحرص بشدة على الحفاظ على حيادنا العسكري.

وأضاف لن تدعم صربيا أبدا العقوبات أو الهستيريا المعادية ضد موسكو حيث أظهر التاريخ أن كل فوبيا تجاه روسيا هي فوبيا تجاه الصرب أيضا.