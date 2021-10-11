موسكو: لا فائدة من التحدث مع السلطات الحالية في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في مقالة نشرتها اليوم صحيفة كوميرسانت تحت عنوان لماذا تبدو الاتصالات مع القيادة الأوكرانية الحالية عديمة الفائدة إن بناء العلاقات مع السلطات الحالية في كييف أمر غير مثمر ويجلب الضرر الكبير.

وأشار مدفيديف إلى أن رئيس أوكرانيا الحالي فلاديمير زيلينسكي كان يتحدث طوال حياته باللغة الروسية وعمل في روسيا فترة طويلة لكنه وبعد تولي السلطة قام بتغيير توجهه السياسي والأخلاقي بالكامل وبدأ يخدم القوى القومية المسعورة في أوكرانيا، مشددا على ضرورة انتظار ظهور “قيادة عاقلة” في أوكرانيا لا تسعى إلى المواجهة الشاملة مع روسيا بل بناء علاقات متساوية ومفيدة للطرفين.