يزبك: هدفنا في لبنان كسر الحصار والتدخلات الأمريكية

أشار رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك، إلى أن هدف المقاومة في لبنان يتمثل بكسر الحصار والتدخلات الأمريكية بشؤون لبنان.

وجدد يزبك في كلمة ببلدة النبي عثمان في البقاع الشمالي اليوم رفض الضغوط واملاءات الإدارة الأمريكية والعدو الإسرائيلي داعيا إلى رفع الظلم وإخراج لبنان من هذا الواقع المظلم.

بدوره أعرب العلامة اللبناني علي فضل الله عن خشيته من محاولات البعض إضعاف مواقع القوة في لبنان المتمثلة بمقاومته الوطنية من خلال التحدي والتهديد الاقتصادي والمعيشي الذي يتهدد كل لبناني من أجل فرض شروط وأجندات خارجية.