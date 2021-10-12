الجو بين الصحو والغائم وأمطار فوق المنطقة الجنوبية

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن تميل درجات الحرارة للانخفاض بشكل طفيف مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار خفيفة فوق المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد ومائلاً للبرودة ليلاً في معظم المناطق مع احتمال تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها التدريجي مع بقائها اعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل امطار محلية فوق منطقة الجزيرة والمنطقة الشرقية.