الحمصي تفتتح مؤتمر الطبي الخامس لأطباء سورية بعنوان “سورية تنهض بالعلم والعمل”

بمشاركة أكثر من 400 طبيب بدأت مساء أمس فعاليات المؤتمر الطبي الخامس لأطباء سورية تحت عنوان “سورية تنهض بالعلم والعمل” في فندق شيراتون حلب.

ويتضمن المؤتمر على مدى ثلاثة أيام نحو 125 محاضرة وجلسة حول الأمراض القلبية وجراحتها والأمراض العصبية والهضمية والصدرية والتخدير وجراحة العين وجلسات للجراحة التنظيرية والتجميلية والأورام والتشريح المرضي وأمراض الأذن والأطفال.

وفي كلمة للرفيقة المهندسة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عن تطور مهنة الطب في سورية والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين من خلال التوسع بإنشاء وبناء المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم العلاج المجاني.

وأوضح الرفيق حسن غباش وزير الصحة أن وزارة الصحة استطاعت رغم كل التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي وجائحة كورونا تحقيق خطوات متقدمة على صعيد تحسين الواقع الصحي وتقديم خدمة أفضل للمرضى وما زالت تولي اهتماماً خاصاً للوقاية والكشف المبكر عن المرض وتخفيف العبء الاقتصادي للعلاج على الحكومة والأسر بتنفيذ حملات التلقيح ضد شلل الأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي وتدريب الأطباء وتنمية مهاراتهم.

وبدوره اعتبر الدكتور كمال عامر نقيب أطباء سورية أن المؤتمر رسالة صمود وتحدٍّ لمن حاول النيل من سورية وهو إنارة شمعة جديدة في مسيرة البحث الطبية التي تغنى بالمحاضرات والأبحاث الجديدة وتجسيد لربط الجانب النظري بالعملي حيث تم تسخير كل الإمكانيات لإنجاحه.