اللاذقية.. انطلاق منافسات سباق دروب تشرين الدولي الثاني للدراجات

البعث ميديا || اللاذقية: خالد جطل – نورا جولاق – رولا ديب

احتفاءً بأعياد تشرين المجيدة، وبمشاركة عربية و دولية، انطلقت، صباح اليوم، في محافظة اللاذقية، منافسات سباق دروب تشرين الدولي للدراجات، الذي يقام بالتعاون بين وزارة السياحة و محافظة اللاذقية والاتحاد الرياضي العام.

وبدأ السباق بالنشيد العربي السوري، ثم تمّ إعطاء شارة البدء بانطلاق سباق الفرق ضد الزمن لفئتي الرجال والإناث، لمسافة “55كم” للرجال و”42كم” للإناث، بمشاركة 40 لاعباً من عشرة فرق، و28 لاعبة من 6 فرق، تمثل لبنان وفلسطين والعراق والسودان وروسيا، إضافة لمنتخبنا الوطني.

وفي تصريح لـ”البعث ميديا”، ذكر معاون وزير السياحة، المهندس نضال ماشفج، أن السباق هو رسالة ﻹبراز وجه الأمن والأمان فيها، مشيراً إلى أن الوزارة من خلال هذه الفعاليات تقوم بإعادة دور سورية ﻷهم دولة إقليمية في المنطقة.

من جهته، بيّن محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، أنه ليس مصادفة انطلاق السباق هذا العام و العام السابق في محافظة اللاذقية، لأنها المحافظة التي تمثل سورية والتي انطلقت منها القيادات والمؤسسات العسكرية متمثلة بجيشنا العظيم بتحرير اﻷراضي من الإرهابيين.

ولفت إلى أن هذا المهرجان، الذي اشترك به عدد من الدول العربية، انتقل من مهرجان سوري إلى مهرجان دولي، وسيتم تتبع هذه الأمور في السنوات القادمة.

بالمقابل، أكد أمين فرع اللاذقية للحزب، الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أن السباق يعكس الحالة المثالية التي وصلتها سورية بفضل انتصارات جيشنا الباسل و صمود شعبنا، وأنه رسالة للعالم أجمع بأن سورية كانت وستبقى بلد المحبة والسلام وشعبها يعشق الحياة.

وأوضح شريف الأطرش، منسق سباق دروب تشرين، أنه تمّ إعداد وتجهيز مضمار السباق الواصل من عقدة البصة إلى جسر سلمى، والذي يتراوح طوله 28كم ذهاب و28 كم إياب.