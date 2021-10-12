اللاذقية تضع إمكانات جميع مؤسساتها في مؤازرة منظومة مكافحة الحرائق

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

وضعت محافظة اللاذقية جميع مؤسساتها في مؤازرة منظومة مكافحة الحرائق و لرفع كفاءة إخمادها فور نشوبها بالسرعة القصوى.

و أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على استنفار كامل قطاعات الدولة لمؤازرة جهود منظومة الاطفاء لمكافحة الحرائق وضرورة الإعلام الفوري بنشوب أي حريق مهما كان نوعه و مستوى خطورته و الاستجابة الفورية ووضع كامل الامكانيات المتاحة للحدّ من خسائر الحرائق لافتاً في الوقت نفسه إلى الجهود التي بذلها رجال الإطفاء لمكافجة الحرائق في الجوفية و جبل العذرة و ساقية الكرت و صعوبة التعامل معها.

و تعتبر هذه الفترة من العام ذروة الحرائق مع ارتفاع مؤشرات الخطورة تصبح هذه الأيام من أشد الأيام خطورة لاندلاع الحرائق نظراً للعوامل الجوية من رياح شرقية جافة وانخفاض الرطوبة بشكل كبير.

و في سياق آخر لفت المحافظ السالم خلال الاجتماع إلى أن الحكومة ستوفّر كل مستلزمات تسويق الحمضيات وتخفيف التكاليف عن المزارعين .