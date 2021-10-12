تعويل أممي على اعتماد لقاح “سبوتنيك v” عقب استكمال بعض الإجراءات

تعوّل منظمة الصحة العالمية على اعتماد لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا بعد استكمال بعض الإجراءات، واصفة هذا اللقاح بـ “الجيد جدا”.

وبحسب “سبوتنيك”، قالت الباحثة العلمية في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان: “هناك بعض المستندات القانونية التي يجب توقيعها من الطرفين قبل مواصلة عملية تقييم اللقاح للاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية”، مضيفة إن “السلطات الروسية أكدت أنه سيتم توقيع المستندات قريبا وعندما يتم ذلك وهو ما ننتظره سيتم استئناف عملية تقييم الملف واستئناف الحوار ثم التخطيط لإرسال لجنة تفتيش”.

وأشارت سواميناثان إلى أنه من المحتمل جدا أن يتم التفتيش قبل نهاية العام الجاري وإنجاز عملية اعتماد اللقاح.