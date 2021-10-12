جامعة دمشق تحدد موعد التسجيل للدورة التكميلية بالتعليم المفتوح

أعلنت جامعة دمشق عن بدء التسجيل للدورة التكميلية في نظام التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020-2021 لطلاب السنة الرابعة الذين يحملون أربعة مقررات فقط وما دون من كل السنوات اعتبارا من اليوم ولغاية التاسع عشر من شهر تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم أن بإمكان كل طالب “لم تصدر نتائجه حتى تاريخه” التسجيل حين صدور النتائج علما أن التسجيل للدورة التكميلية يقع على مسؤولية الطالب.

وأشارت الجامعة إلى أن استمارات التسجيل معلنة على موقعها الالكتروني لكل البرامج.