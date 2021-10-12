حلب.. ضحايا بانفجار مستودع ذخيرة لمرتزقة الاحتلال التركي

لقي ثلاثة مدنيين حتفهم، بينهم طفل، وأصيب آخرون جراء انفجار مستودع ذخيرة في منزل أحد متزعمي مرتزقة الاحتلال التركي بقرية الدابس بريف حلب الشمالي، والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي.

ووفقاً لمصادر محلية أدى انفجار مستودع للذخيرة مخبأ في منزل أحد متزعمي ما يسمى “السلطان مراد” الإرهابي المدعومة من الاحتلال التركي في قرية الدابس بمنطقة جرابلس، إلى ارتقاء امرأة وطفل ورجل وإصابة عدد من المدنيين بجروح.

كما لفتت المصادر إلى أن المدنيين الذين لقوا حتفهم وأصيبوا تم تجميعهم في منزل المتزعم الإرهابي بغرض تهريبهم إلى الأراضي التركية مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم عدد من متزعمي التنظيمات الإرهابية بتهريب عشرات المدنيين أسبوعيا مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي، وذلك بالتعاون مع سماسرة أتراك وبغطاء من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام التركي.