حماة..توريد 6 آلاف طن من بذار القمح لفروع المصرف الزراعي

لتغطية احتياجات المزارعين في الموسم الزراعي المقبل، ورّد فرع مؤسسة إكثار البذار بحماة 6 آلاف طن من بذار القمح لفروع المصرف الزراعي.

وأشار مدير الفرع المهندس عبد الغني الأسود إلى أن الفرع شحن للمحافظات الأخرى نحو 2500 طن من بذار القمح، كما أنه بصدد التحضير لبيع بذار القمح للمزارعين والعقود الإكثارية.

وأكد الأسود جاهزية الفرع لتغطية احتياجات الفلاحين في مختلف مناطق المحافظة، مضيفا إن كميات بذار القمح المغربلة والمعقمة بلغت 12 ألف طن، علما أن عمليات الغربلة والتعقيم تتم بالغربال الرئيسي في كفربهم وبطاقة إنتاجية تبلغ 150طنا باليوم وغربال المكننة الزراعية المتنقل وبطاقة 50 طنا من البذار يوميا.