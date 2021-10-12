كيم: واشنطن سبب التوترات في شبه الجزيرة الكورية

أكدت كوريا الديمقرطية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي السبب الرئيسي للتوترات في شبه الجزيرة الكورية.

رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون قال في كلمة ألقاها في معرض تطوير الدفاع أن “بيونغ يانغ تزيد من قوتها العسكرية فقط للدفاع عن النفس وليس لبدء حرب”، مشيرا إلى أن تطوير بلاده للأسلحة هو دفاع عن النفس في مواجهة السياسات العدائية للولايات المتحدة والحشد العسكري في كوريا الجنوبية الذي يزعزع استقرار شبه الجزيرة، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية.

وأضاف كيم: لا نناقش الحرب مع أحد بل نناقش منع الحرب نفسها من أجل حماية السيادة الوطنية، لافتا إلى أنه على الرغم من تصريحات واشنطن بأنها لا تحمل أي مشاعر عدائية تجاه كوريا الديمقراطية فإنه من الصعب تصديق هذه التأكيدات في مواجهة “استمرار أحكامها وأفعالها الخاطئة”.