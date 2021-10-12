43 فنانا تشكيلياً ونحاتاً سوريا وفلسطينياً في “ذاكرة السنديان”

43 فنانا تشكيلياً ونحاتاً من جولاننا العربي السوري المحتل وفلسطين المغتصبة اشتركوا في المعرض الفني الذي حمل عنوان ذاكرة السنديان.

ويرسخ معرض الجولان السنوي الذي يقيمه اتحاد الفنانين التشكيليين فرع القنيطرة في صالة الشعب علاقة الانسان بالأرض ويؤكد على تمسك شعبنا في الجولان بوطنهم سورية وتعلق الشعب الفلسطيني بتراب وتراث فلسطين لنقله إلى الأجيال القادمة طالما بقي شبر من هذه الأرض محتلاً.

وبين المهندس عرفان أبو الشامات رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين أن اسم المعرض نابع من جذور السنديان المتشبثة في الأرض والمعمرة دلالة على تمسك الانسان السوري بأرضه لافتا إلى أن الفنانين المشاركين وهم من عدة أجيال وتجارب قدموا أعمالا تعبر عن ارتباطهم في الأرض وما يجول في صدورهم من حنين وحب للوطن.

وتمنى أبو الشامات لهذه المعارض الاستمرار لأنها تؤكد أصالة السوريين في الجولان وتشجع اللاجئين الفلسطينيين على إثبات وجودهم وتمسكهم بحقوقهم كما تعطي للأجيال الجديدة صورة لأصالة أجدادهم وتعزز صلتهم بالتاريخ والتراث.