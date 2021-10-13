جائحة كورونا تدفع 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر

دفعت جائحة كورونا أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر وخلفت نحو 4 مليارات آخرين دون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي: إن “التضامن العالمي غير موجود عمليا وإن من يعيشون في الدول التي تشهد نزاعات والبلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة”، مشيرا إلى أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار.

وأشار غوتيريش إلى أن المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموا.