رفض المشروع التكنولوجي الصهيوني من غوغل

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن عمالا في شركتي غوغل وأمازون الأمريكيتين رفضوا العمل بمشروع يزود حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا الكترونية تستخدم ضد الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن العمال الذين لم يكشف عن عددهم قولهم: “لا يمكننا دعم قرار صاحب العمل بتزويد الحكومة الإسرائيلية بالتكنولوجيا التي تستخدم لإيذاء الفلسطينيين” في إشارة إلى مشروع نيمبوس الذي يهدف إلى توفير الخدمات الالكترونية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار العمال إلى أن مسؤولي الشركتين وقعوا مشروع نيمبوس لبيع التكنولوجيا الخطرة للكيان الإسرائيلي في نفس الأسبوع الذي اعتدت فيه القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة في أيار الماضي موضحين أن التكنولوجيا التي تعاقدت الشركات على توفيرها لصالح “إسرائيل” ستجعل التمييز المنهجي والتهجير الذي تقوم به القوات الإسرائيلية أكثر قسوة وفتكا بالفلسطينيين.

وتبلغ قيمة عقد مشروع نيمبوس 2ر1 مليار دولار ويعمل على توفير خدمات إلكترونية لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين وتسهل توسيع المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.