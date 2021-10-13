غرفة صناعة حمص تعلن عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في حسياء الصناعية

البعث ميديا حمص صديق محمد

أعلنت غرفة صناعة حمص اليوم عن تأسيس شركة للطاقات المتجددة في المدينة الصناعية بحسياء بعد أن تم تشميلها وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.

وتهدف الشركة إلى إنشاء محطة توليد كهرباء من الطاقات المتجددة باستطاعة تصل إلى 100 ميغا واط تنفذ على مراحل وذلك لتحديد نسبة مساهمة كل شريك وفقاً لأمين السجل التجاري في غرفة صناعة حمص موفق الخيال مشيراً إلى أن مركز الشركة في المدينة الصناعية بحسياء حيث حظيت بالكثير من التسهيلات منها تقديم الأرض المزمع إقامة الشركة عليها من قبل المدينة الصناعية بحسياء وبالمساحة المطلوبة حسب الحاجة وعلى مراحل كما أن السداد للمؤسسين سيكون على مراحل بحسب الاحتياج وفق سير تنفيذ المشروع.

وأوضح رئيس لجنة الطاقات المتجددة في الغرفة أن المؤسسين هم غرفة صناعة حمص وعدد من المستثمرين وأصحاب المعامل في المدينة الصناعية بحسياء ويتمتعون بمزايا محفزة منها الإعفاءات الجمركية للمستوردات والآليات والتجهيزات وخطوط الإنتاج إضافة لتخفيض ضريبي بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات للمشروع وإعفاء منشآت الصناعيين المؤسسين من برنامج التقنين الكهربائي لأن الشركة ستقوم بتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمئة من الاستطاعة المستهلكة على الأقل كمحفز للصناعيين للدخول بقوة في مجال توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة.

ولفت إلى أن باب الاكتتاب ما يزال مفتوحاً للصناعيين الراغبين بتقديم طلب اكتتاب علماً أن عدد المكتتبين اليوم بلغ 10 صناعيين اكتتبوا على 44 بالمئة من رأسمال الشركة التأسيسي بمبلغ إجمالي بلغ مليارين و200 مليون ليرة سورية.