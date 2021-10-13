13 مشروعاً لتجديد شبكات مياه الشرب بحماة

بعد إلغاء الشبكات القديمة التي تعاني من ضرر بالغ، وضعت المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة 13 مشروع تجديد لشبكات مياه الشرب بالخدمة فيما تواصل انجاز ستة مشاريع أخرى.

وفي تصريح لـ “سانا” قال مدير المؤسسة الدكتور مطيع عبشي إن المؤسسة أنجزت عمليات استبدال شبكات مياه الشرب التي تغذي قرى عنبورة وقيرون وكاف الحبش وتل أعفر وبعمرة والدليبة والنهضة والقبو والشيحة وتلول الحمر وتل السعن ورسم الجرن والشجر ووضعتها جميعها في الخدمة بعد الغاء الشبكات القديمة التي تعاني من ضرر بالغ نتيجة قدمها مبيناً أن المؤسسة تواصل الأعمال في ستة مشاريع أخرى في قرى الرصافة وعين الشمس والجريفات بمنطقة مصياف وقرى الخندق والحرة و خط الإملاء الذي يغذي بلدة العبر في سهل الغاب ومن المتوقع انجاز هذه المشاريع نهاية العام الجاري ووضعها بالخدمة الفعلية.