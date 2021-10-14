أكثر من أربعة ملايين و 886 ألف وفيات كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و886 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 239767945 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 4886672 بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 217113207 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 738863 حالة وفاة من أصل 45482487 إصابة، تليها الهند مع تسجيل 451468 وفاة من أصل 34019641 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 601442 حالة وفاة من 21590097 إصابة.